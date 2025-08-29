چیئرپرسن پیرا کو اختیارات کے استعمال سے روک دیا گیا
اسلام آباد(ایس ایم زمان)وزارت وفاقی تعلیم و فنی تربیت نے ’’پیرا‘‘ کی چیئرپرسن کو انتظامی و مالی اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا ہے، ڈاکٹر ضیا بتول نے پانچ اگست سے ڈائریکٹر جنرل پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کا عہدہ بھی سنبھال لیا ہے۔
انہوں نے پانچ اگست کو ہی پیرا کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا ہے، قانون کے مطابق چیئر مین پیرا کے استعفیٰ کی منظوری وفاقی کابینہ نے دینی ہے، وزارت وفاقی تعلیم و فنی تربیت کی جانب سے ڈاکٹر ضیا بتول کے ملازمت سے استعفیٰ کی منظوری کی سمری تاحال کابینہ کو پیش نہیں ہوئی، ڈاکٹر ضیا بتول نے استعفیٰ منظور نہ ہونے کے باعث چیئرپرسن پیرا کا چارج نہیں چھوڑا تھا اور ڈائریکٹر جنرل پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کا چارج بھی سنبھال رکھا ہے۔ وزارت وفاقی تعلیم و فنی تربیت کے مطابق بیک وقت دو عہدوں کا چارج نہیں رکھا جا سکتا ہے اس لیے فوری طور پر چیئرپرسن پیرا کے طور پر انتظامی و مالی اختیارات استعمال نہ کیے جائیں۔ چیئرپرسن پیرا ڈاکٹر ضیا بتول نے دو عہدوں کے چارج سے متعلق دنیا کے میسج کا جواب نہیں دیا۔