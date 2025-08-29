صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرپرسن پیرا کو اختیارات کے استعمال سے روک دیا گیا

  • اسلام آباد
چیئرپرسن پیرا کو اختیارات کے استعمال سے روک دیا گیا

اسلام آباد(ایس ایم زمان)وزارت وفاقی تعلیم و فنی تربیت نے ’’پیرا‘‘ کی چیئرپرسن کو انتظامی و مالی اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا ہے، ڈاکٹر ضیا بتول نے پانچ اگست سے ڈائریکٹر جنرل پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کا عہدہ بھی سنبھال لیا ہے۔

انہوں نے پانچ اگست کو ہی پیرا کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا ہے، قانون کے مطابق چیئر مین پیرا کے استعفیٰ کی منظوری وفاقی کابینہ نے دینی ہے، وزارت وفاقی تعلیم و فنی تربیت کی جانب سے ڈاکٹر ضیا بتول کے ملازمت سے استعفیٰ کی منظوری کی سمری تاحال کابینہ کو پیش نہیں ہوئی، ڈاکٹر ضیا بتول نے استعفیٰ منظور نہ ہونے کے باعث چیئرپرسن پیرا کا چارج نہیں چھوڑا تھا اور ڈائریکٹر جنرل پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کا چارج بھی سنبھال رکھا ہے۔ وزارت وفاقی تعلیم و فنی تربیت کے مطابق بیک وقت دو عہدوں کا چارج نہیں رکھا جا سکتا ہے اس لیے فوری طور پر چیئرپرسن پیرا کے طور پر انتظامی و مالی اختیارات استعمال نہ کیے جائیں۔ چیئرپرسن پیرا ڈاکٹر ضیا بتول نے دو عہدوں کے چارج سے متعلق دنیا کے میسج کا جواب نہیں دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب : سرکاری افسروں ، عملے کی چھٹیاں منسوخ : دریاؤں ، نہروں میں نہانے پر پابندی

کمشنر اور آر پی او کا کوٹمومن میں چناب میں سیلاب کا جائزہ

دریائے چناب کیساتھ قائم حفاظتی بند مکمل طور پر محفوظ:ڈی سی

پیرا ویٹرنری سٹاف میں 53 موٹرسائیکلیں تقسیم

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اوورچارجنگ پرکارروائیاں کریں ،محمد اشرف

مچھلی والی گلی، اردوبازار ،بلاک نمبر2 دیگر مارکیٹوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ