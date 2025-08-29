صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  اسلام آباد
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے وفاقی دارالحکومت کے ہسپتالوں، لیبارٹریز میں ڈینگی ٹیسٹ کی فیس مقرر کر دی ہے۔

 ڈینگی کے چار مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کی زیادہ سے زیادہ قیمت 1500روپے مقرر کی گئی ہے۔ احکامات کے مطابق مقررہ ٹیسٹ فیس سے زیادہ وصول کرنے پر متعلقہ لیبارٹری کو جرمانہ یا رجسٹریشن کی منسوخی جیسی سزائیں دی جا ئیں گی۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے ممکنہ پھیلاؤ کے پیش نظر آئی ایچ آر اے کی جانب سے ڈینگی ٹیسٹ کی فیس مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق آئی ایچ آر اے ایکٹ 2018کے تحت شہر کے تمام ہسپتال لیبارٹریز اور کلیکشن سینٹرز جاری نرخ نامہ پر عملدرآمد کے پابند ہوں گے یہ حکم رواں برس 31دسمبر تک نافذالعمل رہے گا۔

