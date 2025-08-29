صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اوگرا نے ڈیجیٹل ادا ئیگی اختیار کرنے کیلئے 31اکتوبر کی ڈیڈلائن دیدی

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) اوگرا نے اپنے تمام لائسنس یافتہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ حکومت کی کیش لیس اکانومی کو فروغ دینے کے ویژن کے مطابق ڈیجیٹل ادائیگی کے حل کو اپنائیں۔۔۔

 اپنے آؤٹ لیٹس (بشمول آئل، گیس، سی این جی، ایل پی جی، ایل این جی، آر ایل این جی، ریفائنری، لبریکنٹس وغیرہ) پر ڈیجیٹل پیمنٹ با لخصوص راست کیو آر کوڈ کو اپنا ئیں اور نمایاں طور پر آویزاں کریں، 31اکتوبر 2025کے بعد کسی بھی کمپنی کو ان صارفین کو جو ڈیجیٹل لین دین کرنا چاہیں کو انکار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

