اوگرا نے ڈیجیٹل ادا ئیگی اختیار کرنے کیلئے 31اکتوبر کی ڈیڈلائن دیدی
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) اوگرا نے اپنے تمام لائسنس یافتہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ حکومت کی کیش لیس اکانومی کو فروغ دینے کے ویژن کے مطابق ڈیجیٹل ادائیگی کے حل کو اپنائیں۔۔۔
اپنے آؤٹ لیٹس (بشمول آئل، گیس، سی این جی، ایل پی جی، ایل این جی، آر ایل این جی، ریفائنری، لبریکنٹس وغیرہ) پر ڈیجیٹل پیمنٹ با لخصوص راست کیو آر کوڈ کو اپنا ئیں اور نمایاں طور پر آویزاں کریں، 31اکتوبر 2025کے بعد کسی بھی کمپنی کو ان صارفین کو جو ڈیجیٹل لین دین کرنا چاہیں کو انکار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔