لڑکی اغواکیس:گرفتارملزم کی درخواست ضمانت منظور

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) ایڈیشنل سیشن جج عدنان رسول لاڑک نے لڑکی کے اغوا و شادی کیس میں گرفتار ملزم شان علی کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔

دوران سماعت ملزم کے وکلا نے موقف اختیار کیاکہ لڑکی نے مجسٹریٹ کے سامنے مرضی سے گھر چھوڑنے کا بیان دیا ہے، استدعا ہے کہ درخواست گزار کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا جائے، پبلک پراسیکیوٹر نے ضمانت کی مخالفت کی، دلائل سننے کے بعد عدالت نے 10ہزار روپے مالیتی مچلکوں کے عوض ملزم شان علی کی ضمانت منظور کرنے کا حکم سنا دیا۔

