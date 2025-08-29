سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈیڑھ کر وڑ روپے کی ڈکیتی
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) سابق ممبر قومی اسمبلی رمیش کمار کے اسلام آباد میں واقع گھر میں ڈکیتی کی واردت، تین مسلح ڈاکو رمیش کمار کے گھر کی عقبی دیوار پھلانگ کرگھر میں داخل ہوئے۔
سکیورٹی گارڈ کو پسٹل کے بٹ مار کر کمرے میں بند کر دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ڈاکو گھر سے 5گھڑیاں، چشمے، جوتے اور دیگر سامان لے گئے، مجموعی طور ایک کروڑ 50لاکھ کا قیمتی سامان لوٹا گیا، ڈاکو آپس میں پشتو میں بات کر رہے تھے۔ پولیس نے مقدمہ سابق ایم این اے کے ڈرائیور جاوید کی مدعیت میں درج کر کے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی۔ سابق رکن قومی اسمبلی نے بتایا کہ ڈاکوؤں نے ملازمین کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور ان سے میرے بارے میں تفصیلات مانگتے رہے۔