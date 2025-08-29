کیش لیس اکانومی : سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں اجلاس
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) اسلام آباد شہر میں کیش لیس اکانومی کے فروغ کیلئے ممبر ایڈمن و اسٹیٹ طلعت محمود کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں اجلاس ہوا۔
جس میں اسلام آباد کو ایک جدید اور کیش لیس معیشت کی جانب گامزن کرنے کیلئے ہر قسم کے کاروباری اداروں بشمول ریٹیلرز، ہول سیلرز، پھل اور سبزی منڈیوں، تمام بڑے اور چھوٹے شاپنگ مارٹس، کیش اینڈ کیریز، ریستوران، ہسپتالوں، فارمیسیز، لیبارٹریز، تمام نجی و سرکاری دفاتر، ٹیکسیوں میں بھی ڈیجیٹل ادائیگیوں بالخصوص کیو آر کوڈ کے ذریعے ادائیگیوں کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد میں موجود ہر قسم کے کاروباری ادارے بشمول چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے تاجر اپنے ہاں کیو آر کوڈ لازمی طور پر نصب کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سی ڈی اے کی تمام ادائیگیاں بھی ڈیجیٹل ذرائع سے کی جائیں گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد کو کیش لیس شہر بنانے اور پیشرفت کا جائزہ لینے کیلئے ایک سٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ جو سی ڈی اے، آئی سی ٹی، سٹیٹ بینک آف پاکستان اور کمرشل بینکس کے عہدیداران پر مشتمل ہو گی۔