بینک آف خیبر نے 2025کی ششماہی مدت کیلئے مالی نتائج کا اعلان کر دیا

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) بینک آف خیبر نے 2025کی پہلی ششماہی مدت کی شاندار مالی کارکردگی کا اعلان کیا ہے۔ 30جون 2025کو ختم ہونے والی ششماہی مدت کے دوران، بینک نے قبل از ٹیکس منافع PBT 7,194ملین روپے کمایا۔۔۔

 جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے 3,481ملین روپے کے مقابلے میں دوگنا اضافہ ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے حصص داروں کیلئے 30جون 2025کو ختم ہونے والی ششماہی مدت کیلئے فی حصص 1.5روپے (یعنی 15فیصد) عبوری کیش ڈیوڈنڈ کی ادائیگی کا اعلان کیا ہے۔ بینک کے منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر حسن رضا نے کہا یہ شاندار کارکردگی صارفین کے پختہ اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

