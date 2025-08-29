صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چودھری سالک کا دورہ بونیر، متاثرین میں امدادی چیک تقسیم

  • اسلام آباد
چودھری سالک کا دورہ بونیر، متاثرین میں امدادی چیک تقسیم

اسلام آباد(دنیا رپورٹ)وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز اور انسانی وسائل کی ترقی چودھری سالک حسین نے جمعرات کو بونیر میں سیلاب سے متاثرہ علاقے کا تفصیلی دورہ کیا اور متاثرہ محنت کشوں میں ورکرز ویلفیئر فنڈ کی طرف سے امدادی چیک تقسیم کیے۔

ڈپٹی کمشنر بونیر کاشف قیوم نے سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں سے متعلق وفاقی وزیر کو بریفنگ دی۔ متاثرہ محنت کشوں سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری سالک حسین نے کہا کہ ہم آ پ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سب مل کرمتاثرہ لوگوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے اور ورکرز ویلفیئر فنڈ متاثرہ محنت کشوں کی بحالی تک امداد جاری رکھے گا۔ بعد میں چو دھری سالک حسین متاثرہ گاؤں ملک آباد پہنچے اور جاں بحق ہونے والے افراد کیلئے فاتحہ خوانی کی اور ان کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم وزیراعظم شہباز شریف کے نمائندہ کے طور پر متاثرین سے ملنے آئے ہیں، جو کام وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہیں وہ ضرور پورے کیے جائیں گے۔

