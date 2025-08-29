صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی جاری، وزیر صحت

  • اسلام آباد
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی صحت مصطفی کمال نے گزشتہ روز فلڈ ایمرجنسی آپریشن سیل قومی ادارہ صحت کا دورہ کیا، سید مصطفی کمال کو ملک بھر میں سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات بارے جاری اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔

 وفاقی سیکرٹری صحت حامد یعقوب، چیف ایگزیکٹو آفیسر قومی ادارہ صحت، سربراہ عالمی ادارہ صحت بھی موجود تھے۔ سید مصطفی کمال نے کہا کہ وزارت صحت اور ماتحت ادارے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کیلئے الرٹ ہیں، صوبوں کے ڈی جی ہیلتھ کے آفس میں 24/7کنٹرول روم قائم ہیں، صوبائی حکومت کی جانب سے سیلاب کی کوآ رڈینیشن کے حوالے سے فوکل پرسن نامزد ہو چکے ہیں، وزارت صحت اور اس کے متعلقہ ادارے، این ڈی ایم اے و صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں، قومی ادارہ صحت وبائی امراض کی نگرانی اور اعداد وشمار بھی اکٹھے کر رہا ہے، سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی جاری ہے۔ صوبوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ضروری ادویات، ویکسین خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان بھجوا دی گئی ہے۔

