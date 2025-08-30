31ویں ایس ٹی پی کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ کے سی ایس پیز کا ایگزم بینک کا دورہ
اسلام آباد(دنیا رپور ٹ ) ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف پاکستان نے نئے شامل کیے گئے 31ویں ایس ٹی پی کے تعارفی دورے کی میزبانی کی، جمعہ کو کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ کے سول سرونٹ آف پاکستان۔۔۔
(سی ایس پیز ) کے ایک بیچ کی قیادت وزارت تجارت کے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ٹریڈ اینڈ ڈویلپمنٹ کے ڈائریکٹر ٹریننگ قذافی رند، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹریننگ حمیرا اسرار نے کی۔ بینک کے ہیڈ آف آپریشنز ایم مزمل خان ، گروپ کو ایچ آر اینڈ ایڈمن کے سربراہ عارف اللہ، آئی ٹی کے سربراہ تراب خان، کمپنی سیکرٹری ارحان انور اور کارپوریٹ اینڈ فنانشل انسٹی ٹیوشنز کے حمزہ درانی نے بریفنگ دی۔