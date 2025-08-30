صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی اے ایل ایس پی کا وزیراعظم سے سابق فاٹا ،پاٹا میں کام کرنیوالے سٹیل یونٹس کو ٹیکس استثنیٰ نہ دینے کا مطالبہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپور ٹ )پاکستان ایسوسی ایشن آف لارج سٹیل پروڈیوسر نے وزیراعظم محمد شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سابق فاٹا/ پاٹا میں کام کرنے والے سٹیل یونٹس کے لیے۔۔۔

 ٹیکس استثنیٰ کی بحالی کی کسی بھی کوشش کو روکیں ۔ پی اے ایل ایس پی نے واضح کیا ہے کہ گزشتہ سات برسوں میں د ئیے گئے استثنیٰ ملک کی معیشت پر شدید منفی اثرات ڈال چکے ہیں ، اس سہولت کا غلط استعمال کیا گیا جس سے مارکیٹ میں شدید بگاڑ پیدا ہوا اور قانونی اور دستاویزی سٹیل یونٹس کو شدید نقصان پہنچا ۔

 

