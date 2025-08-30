پی اے ایل ایس پی کا وزیراعظم سے سابق فاٹا ،پاٹا میں کام کرنیوالے سٹیل یونٹس کو ٹیکس استثنیٰ نہ دینے کا مطالبہ
اسلام آباد (دنیا رپور ٹ )پاکستان ایسوسی ایشن آف لارج سٹیل پروڈیوسر نے وزیراعظم محمد شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سابق فاٹا/ پاٹا میں کام کرنے والے سٹیل یونٹس کے لیے۔۔۔
ٹیکس استثنیٰ کی بحالی کی کسی بھی کوشش کو روکیں ۔ پی اے ایل ایس پی نے واضح کیا ہے کہ گزشتہ سات برسوں میں د ئیے گئے استثنیٰ ملک کی معیشت پر شدید منفی اثرات ڈال چکے ہیں ، اس سہولت کا غلط استعمال کیا گیا جس سے مارکیٹ میں شدید بگاڑ پیدا ہوا اور قانونی اور دستاویزی سٹیل یونٹس کو شدید نقصان پہنچا ۔