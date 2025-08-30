خاتون کے بے حرمتی کرنیوا لوں سمیت 9ملزم گرفتار
راولپنڈی (خبرنگار ) راولپنڈی پولیس نے ز یادتی ، منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 9 ملزمان کو گرفتارکر لیا ۔ تھانہ سٹی پولیس نے خاتون سے زیادتی کرنے اور نازیبا ویڈیو بنانے والے شخص کو گرفتار کیا ،ملزم نے بہانے سے ہوٹل میں لے جا کر خاتون سے زیادتی کی،۔۔۔
ویڈیو بنائی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ تھانہ سٹی، ویسٹریج، واہ کینٹ اور چکلالہ کے علاقوں میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے 4 ملزمان کو گرفتارکیا گیا ۔ دریں اثنا پیرود ہا ئی پولیس نے شادی کا جھانسہ دے کر خاتون سے زیادتی کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے مقدمہ میں دوسرا ملزم بھی گرفتارکرلیا۔ چکلالہ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے 2 کلو400 گرام چرس، صدرواہ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے 1 کلو 680 گرام چرس ، گوجرخان پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے 1 کلو 640 گرام چرس برآمد کی۔