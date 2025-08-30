صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع راولپنڈی میں 79سکول بلڈنگز خطرناک قرار

  • اسلام آباد
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)راولپنڈی میں خطرناک قرار دی گئی سکول عمارات کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں ۔۔۔

تمام اسسٹنٹ کمشنرز، سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع بھر میں 79 سکول عمارات کو خطرناک قرار دیا گیا ہے ۔ اس سلسلے میں سکول مینجمنٹ کونسلز کی جلد تشکیل اور انٹرنل آڈٹ کمیٹیوں کے قیام کے عمل کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی نے بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سکول مینجمنٹ کونسلز میں اچھی شہرت کے حامل افسران اور معززین علاقہ کو شامل کیا جائے ، انہوں نے بتایا کہ یہ کونسلز خودمختار حیثیت کی حامل ہوں گی اور سکولوں کی تعمیر و مرمت کے لیے ایک کروڑ روپے تک کے منصوبے اپنی سطح پر مکمل کرنے کی مجاز ہوں گی۔

 

