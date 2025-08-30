صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیا ٹاؤن میں میلاد مصطفی ؐ کانفرنس آج ہو گی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) میلاد کمیٹی میڈیا ٹاؤن کے زیر اہتمام سالانہ میلاد مصطفی کانفرنس آج بروز ہفتہ بعد نمازعشا میڈیا ٹائون ڈسپنسری گراؤنڈ میں ہوگی جہاں فقید المثال چراغاں کیا گیا ہے ۔ ۔۔۔

کمیٹی کے صدردیوان ذاکرسرورقادری ، جنرل سیکرٹری ناصرمیر نے ا س حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کیا۔ اجلاس میں اکبرالدین، عدیل ایوب ، طاہر مسعود، سید قیصرعباس شاہ ، سید مدثرشاہ ، خالد قریشی، کرنل( ر) خالد محمود،اللہ داد صدیقی،آفتاب عالم ،میجر (ر) نذیر ،احمد عبداللہ، فیاض راجہ نے شرکت کی،ا س موقع پر تمام انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ۔

 

