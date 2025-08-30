صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکیورٹی اہلکار جُوس پیتا رہ گیا ، زیر علاج ملزم ہسپتال سے فرار

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبر نگار) ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتار ہونیوالا ملزم دوران علاج سکیورٹی ڈیوٹی پر مامور اہلکار کی غفلت سے راولپنڈی کے بینظیر بھٹو ہسپتال سے فرار ہو گیا ۔ ملزم کیلئے کھانا لانے والے شخص نے سکیورٹی اہلکار کو نشہ آور جوس پلا کر بے ہوش کیا اور۔۔۔

 پھر دونوں فرار ہوگئے ۔ملزم فیضان بیماری کی وجہ سے جیل سے بی بی ایچ کے وارڈ 4 میں زیر علاج تھا۔ تھانہ وارث خان پولیس نے سب انسپکٹر قیصر اعجاز گوندل کی مدعیت میں واقعہ کا مقدمہ ایف آئی اے کے ملزم فیضان اور اس کے ساتھی کیخلاف درج کر لیا۔ ایف آئی آر میں سکیورٹی پر تعینات اہلکار عثمان غنی کو بھی غفلت کا مرتکب قرار دے کر ملزم نامزد کیا گیاہے ۔ 

 

