پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر شرمین فیاض کو بیسٹ ینگ ریسرچر ایوارڈ دیا گیا
اسلام آباد(نامہ نگار)پاکستانی نوجوان سائنسدان ڈاکٹر شرمین فیاض کو روس کے شہر کازان میں منعقدہ ‘‘کازان گلوبل یوتھ سمٹ 2025 کے موقع پر بیسٹ ینگ ریسرچر ایوارڈ سے نوازا گیا۔۔۔۔
ڈاکٹر شرمین فیاض نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی، ڈاکٹر پنجوانی سینٹر برائے مالیکیولر میڈیسن و ڈرگ ریسرچ ، انٹرنیشنل سینٹر برائے کیمیکل و بائیو لوجیکل سائنسز جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں اور جدید وائرولوجی و مالیکیولر ادویات کے شعبے میں تحقیق کر رہی ہیں۔ایوارڈ کی تقریب میں انہیں کوآرڈینیٹر جنرل او آئی سی کامسٹیک پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چو دھری اور بین الاقوامی ماہرین نے ایوارڈ پیش کیا۔