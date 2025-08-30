ووکیشنل تربیتی نظام کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرینگے، وجیہہ قمر
اسلام آباد ( خصوصی رپورٹر)بین الاقوامی ماہرین اور نمایاں عالمی اداروں کے نمائندگان پر مشتمل ایک وفد نے پاکستان کا دورہ کیا جس کا مقصد ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ سیکٹر کو مضبوط اور جدید بنا نا تھا۔۔۔
وفد میں لارڈ بوٹینگ ممبر ہاؤس آف لارڈز، برطانیہ و چانسلر، یونیورسٹی آف سرے ، ڈاکٹر عامر سادتی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جیمز یو اے ای ، مس گلمینہ بلال چیئرپرسن نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن اور عبدالقادر سٹی اینڈ گلڈز پاکستان شامل تھے ۔ وفد نے وزیرِ مملکت برائے وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت، وجیہہ قمر سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ وجیہہ قمر نے کہا پاکستان اپنے ٹیکنیکل اور ووکیشنل تربیتی نظام کو عالمی معیار کے مطابق ہم آہنگ کرنے کے لیے پرعزم ہے ۔ نمایاں عالمی ادارں کے وفد نے ٹویٹ سیکٹر کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور تکنیکی تعلیم اور ہنر مندی کو ترجیح دینے کی پاکستان کی کوششوں کو سراہا ،سرمایہ کاری کے مواقع اور علم کے تبادلے کو فروغ دینے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔