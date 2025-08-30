تمام سکولز کو تعطیلات ختم ہونے سے قبل صفا ئی مہم چلانے کی ہدایت
راولپنڈی(خاورنوازراجہ) محکمہ تعلیم پنجاب نے موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے سے قبل راولپنڈی سمیت صوبے بھر کے تمام سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کو صفائی مہم چلانے کی ہدایات جاری کر دیں۔۔۔۔
8 نکا تی ہدایت نامہ میں کہا گیا ہے کہ موسم گرما کی تعطیلات 31 اگست کو ختم ہو رہی ہیں جس کے بعد تمام سکولوں میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔ سکولوں کی عمارتوں، بیت الخلاؤں اور پانی کی ٹینکیوں کی مکمل صفائی کی جا ئے ، چھتوں کا معائنہ کیا جا ئے ، لانز اور گراؤنڈز میں گھاس کی کٹائی یقینی بنا ئی جا ئے ، کچرے اور ملبے کی صفائی، جمع پانی کا خاتمہ یقینی بنایا جا ئے اور پانی کی لیکیج کی مرمت کرا ئی جا ئے ۔ اس کے علاوہ سکولوں کے احاطے میں ڈینگی آگاہی چارٹس، پوسٹرز اور بینرز بھی آویزاں کیے جائیں۔ تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسرز اور ڈینگی فوکل پرسنز کو ہدایات پر عملدرآمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔