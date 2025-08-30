صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام سکولز کو تعطیلات ختم ہونے سے قبل صفا ئی مہم چلانے کی ہدایت

  • اسلام آباد
تمام سکولز کو تعطیلات ختم ہونے سے قبل صفا ئی مہم چلانے کی ہدایت

راولپنڈی(خاورنوازراجہ) محکمہ تعلیم پنجاب نے موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے سے قبل راولپنڈی سمیت صوبے بھر کے تمام سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کو صفائی مہم چلانے کی ہدایات جاری کر دیں۔۔۔۔

 8 نکا تی ہدایت نامہ میں کہا گیا ہے کہ موسم گرما کی تعطیلات 31 اگست کو ختم ہو رہی ہیں جس کے بعد تمام سکولوں میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔ سکولوں کی عمارتوں، بیت الخلاؤں اور پانی کی ٹینکیوں کی مکمل صفائی کی جا ئے ، چھتوں کا معائنہ کیا جا ئے ، لانز اور گراؤنڈز میں گھاس کی کٹائی یقینی بنا ئی جا ئے ، کچرے اور ملبے کی صفائی، جمع پانی کا خاتمہ یقینی بنایا جا ئے اور پانی کی لیکیج کی مرمت کرا ئی جا ئے ۔ اس کے علاوہ سکولوں کے احاطے میں ڈینگی آگاہی چارٹس، پوسٹرز اور بینرز بھی آویزاں کیے جائیں۔ تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسرز اور ڈینگی فوکل پرسنز کو ہدایات پر عملدرآمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ٹو میں چلڈرن وارڈ کی تعمیر ومرمت ،سامان کی شفٹنگ پر سکیور ٹی عملہ مامور

صوبائی وزراخواجہ سلمان رفیق اورعمران نذیرکاچنیوٹ ،جھنگ کادورہ

سیلاب پر نظر، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح :ڈپٹی کمشنر

ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر کاچنیوٹ کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ

ایم ڈی واسا کی فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت

سیلابی صورتحال :سول ڈیفنس کے رضاکار عوامی خدمت میں پیش پیش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن