بہارہ کہو کی متعدد آبادیوں میں ڈینگی بخار کی وبا ، درجنوں افراد مبتلا
بہارہ کہو(نمائندہ دنیا) نئی آبادی، ڈھوک موہر ی ،خضر ٹاؤن چھترسمیت متعدد دیگر علاقوں میں ڈینگی بخار کی وبا پھوٹ پڑی۔مقامی انتظامیہ کی چشم پوشی اور بروقت سپرے نہ کرنے اور۔۔۔
صفائی کے فقدان کی بناپر درجنوں لوگ اس خطرناک مرض کاشکار ہو گئے ۔ جگہ جگہ گندگی ،تعفن کی بنا پر نئی آبادی ڈھوک جیلانی،ڈھوک موہری خضر ٹاؤن محلہ چودھریاں ،بھیرہ سیداں سمیت کئی مضافاتی علاقوں میں ملیریا و ٹائیفائیڈ کے بعد اب ڈینگی نے پنجے گاڑھنا شروع کر دئیے ہیں ، علا قہ کے ایک ایک گھر میں کئی کئی افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے ہیں جن میں سے متعدد مہنگا علاج کرانے کی استطا عت نہیں رکھتے اور وہ گھروں میں پڑے ہیں ۔ شہریوں کاکہناہے کہ پولی کلینک اور پمز پہلے ہی ڈینگی کے مریضوں سے بھرے پڑے ہیں جہاں جانے والوں کو بغیرتشخیص باربار چکر لگوا کر ٹرخا د یا جا تا ہے ۔عوام نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیاہے کہ علاقہ میں صفائی کی صورتحال بہتر بنائی جا ئے اور علاج معالجہ کی فری اور آسان سہولت یقینی بنا ئی جا ئے ۔