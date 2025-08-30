صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہارہ کہو کی متعدد آبادیوں میں ڈینگی بخار کی وبا ، درجنوں افراد مبتلا

  • اسلام آباد
بہارہ کہو کی متعدد آبادیوں میں ڈینگی بخار کی وبا ، درجنوں افراد مبتلا

بہارہ کہو(نمائندہ دنیا) نئی آبادی، ڈھوک موہر ی ،خضر ٹاؤن چھترسمیت متعدد دیگر علاقوں میں ڈینگی بخار کی وبا پھوٹ پڑی۔مقامی انتظامیہ کی چشم پوشی اور بروقت سپرے نہ کرنے اور۔۔۔

 صفائی کے فقدان کی بناپر درجنوں لوگ اس خطرناک مرض کاشکار ہو گئے ۔ جگہ جگہ گندگی ،تعفن کی بنا پر نئی آبادی ڈھوک جیلانی،ڈھوک موہری خضر ٹاؤن محلہ چودھریاں ،بھیرہ سیداں سمیت کئی مضافاتی علاقوں میں ملیریا و ٹائیفائیڈ کے بعد اب ڈینگی نے پنجے گاڑھنا شروع کر دئیے ہیں ، علا قہ کے ایک ایک گھر میں کئی کئی افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے ہیں جن میں سے متعدد مہنگا علاج کرانے کی استطا عت نہیں رکھتے اور وہ گھروں میں پڑے ہیں ۔ شہریوں کاکہناہے کہ پولی کلینک اور پمز پہلے ہی ڈینگی کے مریضوں سے بھرے پڑے ہیں جہاں جانے والوں کو بغیرتشخیص باربار چکر لگوا کر ٹرخا د یا جا تا ہے ۔عوام نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیاہے کہ علاقہ میں صفائی کی صورتحال بہتر بنائی جا ئے اور علاج معالجہ کی فری اور آسان سہولت یقینی بنا ئی جا ئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹے کی قیمتوں میں اضافہ،چینی بھی مہنگی فروخت

ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی و پولیو کا اجلاس

صہیب بھرتھ کا کوٹ مومن کا دورہ،5افراد کو ریسکیوکیا

سسٹم کو تبدیل اور باریوں کا خاتمہ کرنا ہوگا ،ڈاکٹر طارق سلیم

محکمہ اوقاف کے یونٹس کے کرایوں میں اضافہ،کرایہ داروں کا اظہار تشویش،ہنگامی اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا میں نان ٹیچنگ سٹاف کی تربیت کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن