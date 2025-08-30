دو منشیات سپلا ئر کو 18سال قید کی سزا
راولپنڈی(خبر نگار ) راولپنڈی پولیس کی موثر پولیسنگ کے باعث منشیات سپلائی کے جرم میں 2مجرموں کو مجموعی طور پر 18 سال قید اور 1 لاکھ 60 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنادی گئی۔ عدنان الطاف کو 9 سال قید اور۔۔۔
80 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، مجرم کو 2 کلو 200 گرام چرس برآمد ہونے پر صدر واہ پولیس نے جنوری 2024 میں گرفتار کیا تھا، مجرم اسد علی کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، مجرم کو 1کلو 300 گرام چرس برآمد ہونے پر واہ کینٹ پولیس نے اپریل 2024 میں گرفتار کیا تھا۔