صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو منشیات سپلا ئر کو 18سال قید کی سزا

  • اسلام آباد
دو منشیات سپلا ئر کو 18سال قید کی سزا

راولپنڈی(خبر نگار ) راولپنڈی پولیس کی موثر پولیسنگ کے باعث منشیات سپلائی کے جرم میں 2مجرموں کو مجموعی طور پر 18 سال قید اور 1 لاکھ 60 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنادی گئی۔ عدنان الطاف کو 9 سال قید اور۔۔۔

 80 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، مجرم کو 2 کلو 200 گرام چرس برآمد ہونے پر صدر واہ پولیس نے جنوری 2024 میں گرفتار کیا تھا، مجرم اسد علی کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، مجرم کو 1کلو 300 گرام چرس برآمد ہونے پر واہ کینٹ پولیس نے اپریل 2024 میں گرفتار کیا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹے کی قیمتوں میں اضافہ،چینی بھی مہنگی فروخت

ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی و پولیو کا اجلاس

صہیب بھرتھ کا کوٹ مومن کا دورہ،5افراد کو ریسکیوکیا

سسٹم کو تبدیل اور باریوں کا خاتمہ کرنا ہوگا ،ڈاکٹر طارق سلیم

محکمہ اوقاف کے یونٹس کے کرایوں میں اضافہ،کرایہ داروں کا اظہار تشویش،ہنگامی اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا میں نان ٹیچنگ سٹاف کی تربیت کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن