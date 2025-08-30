اسلام آباد، 6اشتہاریوں سمیت 31جرائم پیشہ افراد گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملو ث 6 اشتہا ر یوں سمیت31جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 1,548گر ام چرس، 1,110گر ام ہیروئن۔۔۔
، 943گر ام آ ئس، 141بو تل شراب ، 5پستول، 4موٹر سائیکل ، چھینے گئے مو بائل فونز ، چھینی گئی گاڑی برآمد کر لی ۔ کا رروائیاں تھانہ آ بپارہ، تھا نہ کو ہسار، تھا نہ کر اچی کمپنی، تھا نہ رمنا، تھا نہ سمبل، تھا نہ نون ، تھا نہ شہزاد ٹا ؤن ،ہمک ، بہارہ کہو پولیس ٹیموں نے کیں ۔ تھانہ ہمک پولیس نے گرفتار ملزم محمد یوسف کے قبضہ سے 4مسروقہ مو ٹر سائیکل بر آمدکیے ۔ تھا نہ نو ن پولیس نے شہر یو ں کو اسلحہ کی نو ک پر لو ٹنے والے 2 ملزموں کو گرفتار کرکے چھینے گئے مو بائل فون، نقدی اور وارداتو ں میں استعمال ہو نے والا اسلحہ برآمد کیا ، ملزمان کی شنا خت ابو بکر اور شاہ سوار کے ناموں سے ہو ئی ہے ۔ تھانہ بہارہ کہو اور ہومی سائیڈ یونٹ پولیس نے گاڑی چھین کر ڈرائیور کو اغوا کرکے قتل کر نے والے 2ملزمان کو گرفتار کر کے چھینی گئی گا ڑ ی اورواردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ معہ ایمو نیشن برآمد کر لیا ۔ملزمان کی شناخت طیب اور عبداللہ کے ناموں سے ہوئی ہے ۔