تلہ گنگ میانوالی روڈ پر 2گاڑیوں میں تصادم، دو افراد جاں بحق
تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) تلہ گنگ میانوالی روڈ پر میال اڈا کے قریب اے پی وی وین اور سوزوکی وین میں تصادم کے نتیجہ میں دو افراد جاں بحق اور چھ زخمی ہو گئے ۔۔۔
سوزوکی وین تلہ گنگ کی طرف جا رہی تھی جبکہ اے پی وی وین میانوالی کی طرف تیز رفتاری سے آ رہی تھی جو کنٹرول نہ رکھنے کے باعث میال اڈا کے قریب سوزوکی وین سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 40 سالہ محمد اکرم ، 47 سالہ محمد ریاض سکنہ لیٹی موقع پر جاں بحق ہوگئے جبکہ چھ افراد زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔