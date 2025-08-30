گوجر خان میں ڈکیتی ،چوری کی وارداتیں عام ، شہری غیر محفوظ
گوجر خان(نمائندہ دنیا) گو جر خان میں ڈ کیتی چوری کی وا رداتیں عام ہو گئیں جنکی وجہ سے شہری غیر محفوظ ہو گئے ۔۔۔
گزشتہ رات للیانی راجگان میں چار مسلح ڈکیت ایک گھر میں داخل ہو گئے اور اہلخانہ کو لوٹنے کی کو شش کی ، اہل خانہ کی بھرپور مزاحمت پر ڈکیت گروہ نے گھر والوں کو پستول کے بٹ مارکر زخمی کر دیا اور شورمچانے پر فرار ہو گئے ۔ للیانی راجگان کے محمد وحید نے پولیس کو بتایا کہ گزشتہ رات ساڑھے تین بجے چار نامعلوم افراد گھر میں داخل ہو ئے ،میں ان کے ساتھ دست و گریبان ہوا تو ان میں سے ایک نے پسٹل کے بٹ میرے سر پر مارکر مجھے شدید زخمی کر دیا اور شور مچانے پر فرار ہو گئے ۔