زیارات پالیسی نافذ ، سالار سسٹم ختم کر دیاجائے گا، سرداریوسف
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے ایران، عراق اور شام کی زیارات کے مجاز 24\'زیارات گروپ آرگنائزرز کو سرٹیفکیٹ تقسیم کر د ئیے ۔۔۔
وزارتِ مذہبی امور میں جمعہ کے روز منعقدہ ایک تقریب میں نئی رجسٹرڈ کمپنیوں کے نمائندوں سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا نئی زیارات کمپنیاں زائرین کے سفر ، رہائش، خوراک اور دیگرسہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں ، موجودہ حکومت نے زیارات پالیسی کو نافذ کرنے کا عمل شروع کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ سالار سسٹم جلد مکمل طور پر ختم کر دیاجائے گا۔ ایران، عراق ، شام کے زائرین صرف رجسٹر ڈ ZGOs کے ذریعے سفر کر سکیں گے ۔ نئے نظام کے ذریعے زائرین کو بہتر سہولیات، شفاف طریقہ کار اور محفوظ سفر مہیا کیا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور کو اب تک رجسٹریشن کے لیے 1,413 درخواستیں موصول ہوئیں، 585 کمپنیوں کو سکیورٹی کلیئرنس ملی ہے ، باقی کمپنیوں کو مطلوبہ دستاویزات مکمل کرنے پر رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔