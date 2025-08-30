صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مفتی منیب الرحمن سے اے ٹی آ ئی کے وفد کی ملاقات

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )انجمن طلبا اسلام کے مرکزی صدر فیصل قیوم ماگرے کی قیادت میں وفد نے مفتی اعظم پاکستان، سابق چیئرمین رویتِ ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان سے ملاقات کی۔۔۔

 ملاقات میں ملکی حالات، نوجوان نسل کی فکری رہنمائی،طلبہ یونینز کی بحالی،اتحادِ اہلسنت اور اہم قومی مسائل کے حل کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔مفتی منیب الرحمان نے انجمن طلبا اسلام کی نصف صدی پر محیط خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ نومنتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری آج شام پانچ بجے منعقد ہوگی، مہمان خصوصی صاحبزادہ پیر سید مظہر سعید کاظمی ہونگے ۔ 

 

