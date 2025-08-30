قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی یقینی بنائی جائے ،آ ئی جی موٹر وے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس بی اے ناصر کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں قومی شاہراہوں سے ملحقہ سیلابی علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس میں ریجنل اور زونل کمانڈرز سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران آئی جی موٹروے پولیس نے ہدایات دیں کہ قومی شاہراہوں سے ملحقہ سیلاب زدہ علاقوں کی کڑی نگرانی کی جائے ۔ متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی روابط رکھے جائیں۔قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی بلاتعطل روانی یقینی بنائی جائے تاکہ امدادی سرگرمیوں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے ۔آزمائش کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہمارا قومی، اخلاقی اور پیشہ ورانہ فریضہ ہے ۔