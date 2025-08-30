صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی یقینی بنائی جائے ،آ ئی جی موٹر وے

  • اسلام آباد
قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی یقینی بنائی جائے ،آ ئی جی موٹر وے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس بی اے ناصر کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں قومی شاہراہوں سے ملحقہ سیلابی علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

اجلاس میں ریجنل اور زونل کمانڈرز سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران آئی جی موٹروے پولیس نے ہدایات دیں کہ قومی شاہراہوں سے ملحقہ سیلاب زدہ علاقوں کی کڑی نگرانی کی جائے ۔ متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی روابط رکھے جائیں۔قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی بلاتعطل روانی یقینی بنائی جائے تاکہ امدادی سرگرمیوں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے ۔آزمائش کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہمارا قومی، اخلاقی اور پیشہ ورانہ فریضہ ہے ۔ 

 

