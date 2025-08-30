آر ڈبلیو ایم سی شہر کو صاف ستھرا رکھنے کیلئے کو شاں ، سی ای او
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)سی ای او راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رانا ساجد صفدر نے منیجر آپریشنز اربن عامر یونس نائیک اورمنیجر فلیٹ توقیر خان کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور صفائی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔۔۔
اس دوران انہوں نے خیابان سرسید، پیر ود ہائی جنرل بس سٹینڈ، بنی چوک سمیت اندرونی گلیوں کا بھی معائنہ کیا۔سی ای او نے موقع پر موجود صفائی ورکرز سے ملاقات کی، انہیں مزید ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دینے کی ہدایت کی اور صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے کہا آر ڈبلیو ایم سی شہر کو صاف ستھرا رکھنے کیلئے کو شاں ہے ، شہری بھی تعاون کریں ، انہوں نے شہریوں سے بھی فیڈ بیک لیا جنہوں نے کمپنی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا شہری جہاں بھی صفائی کے مسائل دیکھیں ہمیں فوری اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی ہو سکے ۔