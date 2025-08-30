ستھرا پنجاب کیلئے ویلج کمیٹیاں فعال کی جائیں،کمشنر راولپنڈی
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے ڈویژنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی ستھرا پنجاب اور فلڈ ریلیف کے لیے قائم کنٹرول رومز ہر تحصیل میں مکمل طور پر الرٹ رہیں۔۔۔
ہر کنٹرول روم کے کم از کم تین بیک اپ ہونے چاہئیں ۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ہفتے سے ہر تحصیل کا تفصیلی دورہ کر کے ستھرا پنجاب، ریونیو و دیگر انتظامی معاملات کا جائزہ لیں گے ۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ ستھرا پنجاب کے لئے گاؤں کی سطح پر ویلج کمیٹیاں فعال کی جائیں اور ڈپٹی کمشنرز و اسسٹنٹ کمشنرز ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔ ان کمیٹیوں میں امام مسجد، سیکرٹری یونین کونسل اور نمبردار کو بھی شامل کیا جائے ، ویلج کمیٹیوں کے دفاتر میں بھی باقاعدہ رجسٹر موجود ہونا چاہیے تاکہ تمام شکایات ریکارڈ کی جائیں۔ مین شاہراہوں کے اطراف کسی قسم کی ڈمپنگ سائٹ قائم نہ کی جائے ، نئی بارشوں کے پیش نظر بہتر انتظامات مکمل کیے جائیں، بارشوں اور ہنگامی صورتحال میں فوری ردعمل دیا جائے ۔