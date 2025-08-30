ڈاکٹر بشریٰ کو راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کا اضافی چارج تفویض
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار) پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ مرزا وائس چانسلر فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کو وائس چانسلر راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے ۔جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ ذمہ داری تین ماہ کے لیے یا مستقل وائس چانسلر کی تعیناتی تک برقرار رہے گی۔
