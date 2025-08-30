صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
چیئرمین NHAشہر یار سلطان کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

اسلام آباد ( دنیا رپورٹ ) ملک بھرمیں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی خصوصی ہدایات پر چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی شہریار سلطان نے تمام متاثرہ علاقوں کے دورے شروع کردیئے ہیں۔۔۔

انہوں نے احکامات جاری کئے ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں اور پلوں کی بحالی اور تعمیر ومرمت کو فی الفور یقینی بنا یا جا ئے ۔ شہریار سلطان نے جھنگ میں دریائے چناب پر واقع چنڈ پل ،ملتان میں ہیڈ محمد والا،ایسٹرن بائی پاس لاہورپر واقع راوی پل اور ان تمام قومی شاہراہوں کا بھی دورہ کیا جہاں اونچے درجہ کے سیلاب سے ممکنہ نقصانات کا خطرہ لاحق ہے ۔ 

 

