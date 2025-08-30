PECانجینئرز ایکسیلنس ایوارڈز 2023کی تقریب
اسلام آباد( دنیا رپور ٹ ) پاکستان انجینئرنگ کونسل کے زیر اہتمام انجینئرز ایکسیلنس ایوارڈز 2023 کی تقریب اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی جس میں آٹھ مختلف شعبوں میں 30 نمایاں انجینئرز کو ملک و قوم کی خدمت اور ۔۔۔
ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنے پر اعزازات سے نوازا گیا۔ وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی خالد حسین مگسی نے انجینئرز کو ایوارڈز عطا کیے ۔ خالد حسین مگسی نے پی ای سی ایکسیلنس ایوارڈز کے شاندار انعقاد پر پاکستان انجینئرنگ کونسل کو مبارکباد دی اور پی ای سی کے ترقیاتی اور جدید اقدامات کو سراہا۔ چیئرمین پی ای سی انجینئر وسیم نذیر نے ایوارڈ یافتہ انجینئرز کو مبارکباد دی ۔ جن انجینئرز کو پی ای سی ایکسلینس ایوارڈز سے نوازا گیا، ان میں انجینئر محمد مظہر الاسلام، انجینئر ڈاکٹر تبسم ظہور، انجینئر محمد عبدالقادر جہانگیر درانی، انجینئر ڈاکٹر طاہر مسعود، انجینئر امجد سعید، انجینئر ڈاکٹر مسرور احمد، انجینئر اعجاز حسین، انجینئر پروفیسر ڈاکٹر طحہ ٰحسین علی، انجینئر پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد، انجینئر پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل، انجینئر پروفیسر ڈاکٹر مدد علی شاہ، انجینئر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران، انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عثمان حسن، انجینئر سید نہال اصغر، انجینئر ڈاکٹر اعجاز بشیر جنجوعہ، انجینئر افتخار احمد، انجینئر حافظ امتیاز احمد، انجینئر ڈاکٹر سلمان رضا نقوی، انجینئر ڈاکٹر محمد ذاکر شیخ، انجینئر ڈاکٹر ناصر محمود خان، انجینئر محمد رضا چوہان، انجینئر سید نفاست رضا، انجینئر فخرالنسا، انجینئر مشتاق حسین داو?د، انجینئر فہیم اقبال صدیقی، انجینئر احسن اظہر صدیقی، انجینئر راشد عزیز، انجینئر راشد احمد، انجینئر برکت اللہ کاکڑ اور انجینئر محمد عمران خان چیمہ شامل ہیں۔