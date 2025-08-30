کمپٹیشن کمیشن کا مسابقتی قوانین کی اہمیت پر سیشن کا انعقاد
اسلام آباد ( دنیا رپور ٹ ) کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اوورسیز انویسٹرز، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تعاون سے کراچی میں کاروباری برادری اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کمپٹیشن قوانین کی اہمیت پر ایک آگاہی سیشن کا انعقاد کیا۔۔۔
ممبر کمپٹیشن کمیشن بشریٰ ناز ملک،سینئر افسران مریم پرویز اور ملیحہ قدوس نے شرکت کی۔ او آئی سی سی آئی کے سیکرٹری جنرل نے کمپٹیشن کمیشن کے وفد کا خیرمقدم کیا ،ممبر کمیشن بشریٰ ناز ملک نے پبلک پروکیورمنٹ ، چینی، پنکھا ساز اداروں اور فلیٹ سٹیل سمیت مختلف شعبوں میں غیر مسابقتی سرگرمیوں کے خلاف کی گئی کارروائیوں پر روشنی ڈالی۔سیکرٹری کمپٹیشن کمیشن مریم پرویز نے گمراہ کن مارکیٹنگ اور مرجرز اینڈ ایکویزیشنز بارے پریذنٹیشن دی ۔ ملیحہ قدوس نے مارکیٹ میں غلبے کے غلط استعمال اور کارٹل سازی جیسے ممنوعہ معاہدوں کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کیا۔