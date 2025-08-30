صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر کرنا اولین ترجیح ، وزیر اعظم آزادکشمیر

  • اسلام آباد
مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر کرنا اولین ترجیح ، وزیر اعظم آزادکشمیر

اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) آزادجموں وکشمیر کے وزیر اعظم چو دھری انوار الحق سے صدارتی مشیر چو دھری حق نواز آف گورکھا نے وفد کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے اوورسیز کے مسائل سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔۔۔

 اس موقع پر راجہ امجد لطیف بڑھنگ، راجہ فاحر ایڈووکیٹ، ذوالفقار علی ، توصیف رؤف ایڈووکیٹ، الطاف حسین، محمد یاسین ، ناصر بٹ و دیگر بھی موجود تھے ۔ وزیراعظم آزادکشمیر نے کہا اوورسیز کشمیری ہمارے اصل سفیر ہیں جنہوں نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کیلئے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔انہوں نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح مسئلہ کشمیرکو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے ۔ چودھری لطیف اکبر کی سربراہی میں پارلیمانی کشمیر کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں ارکان اسمبلی موجود ہیں، اس عمل میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی مشاورت بھی شامل ہے ،یہ کمیٹی نہ صرف پاکستان کے صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں کل جماعتی کانفرنسز کا انعقاد کرے گی بلکہ بیرون ملک دوروں کے دوران دنیا کو مسئلہ کشمیر کی حساسیت سے بھی آگاہ کرے گی ۔ 

 

