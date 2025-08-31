صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرگہ کے حکم پر لڑکی قتل کیس،9ملزموں کا چالان مکمل ، تمام قصور وار قرار

  • اسلام آباد
جرگہ کے حکم پر لڑکی قتل کیس،9ملزموں کا چالان مکمل ، تمام قصور وار قرار

راولپنڈی(خبر نگار)پیرود ہا ئی کے علاقہ میں جرگہ کے حکم پر لڑکی کے قتل کے مقدمہ میں پولیس نے گرفتار 9 ملز موں کے خلاف چالان مکمل کر کے ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن برانچ میں جمع کروا دیا۔

پولیس نے چالان میں تمام گرفتار ملزمان کو انکے کردار کے مطابق قصوروار قرار دیا ہے ۔ گرفتار ملزمان میں جرگہ سربراہ عصمت اللہ، مقتولہ لڑکی کا والد عرب گل، بھائی ظفر اللہ، چچا مانی گل، سسر صالح محمد اور شوہر ضیا الرحمن،گورکن راشد محمود، رکشہ ڈرائیور خیال محمد اور قبرستان کمیٹی کا رکن سیف الرحمن شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب : 28 موضع جات متاثر، 26 ہزار مکین ریسکیو

وزیر ہاؤسنگ کا مختلف شاہراہوں کا دورہ

وزیر صنعت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

سی ٹی او کا سیلاب کے پیش نظر راوی سے ملحقہ علاقوں کا دورہ

پنجاب پرانشل کوآپریٹو بینک کا ایوانیز سلوشن کے ساتھ معاہدہ

نجی سکولوں کے تعلیمی کیلنڈر اور رولز بنانے کیلئے کمیٹی تشکیل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل