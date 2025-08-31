جرگہ کے حکم پر لڑکی قتل کیس،9ملزموں کا چالان مکمل ، تمام قصور وار قرار
راولپنڈی(خبر نگار)پیرود ہا ئی کے علاقہ میں جرگہ کے حکم پر لڑکی کے قتل کے مقدمہ میں پولیس نے گرفتار 9 ملز موں کے خلاف چالان مکمل کر کے ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن برانچ میں جمع کروا دیا۔
پولیس نے چالان میں تمام گرفتار ملزمان کو انکے کردار کے مطابق قصوروار قرار دیا ہے ۔ گرفتار ملزمان میں جرگہ سربراہ عصمت اللہ، مقتولہ لڑکی کا والد عرب گل، بھائی ظفر اللہ، چچا مانی گل، سسر صالح محمد اور شوہر ضیا الرحمن،گورکن راشد محمود، رکشہ ڈرائیور خیال محمد اور قبرستان کمیٹی کا رکن سیف الرحمن شامل ہیں۔