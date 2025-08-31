صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس ناکے پر فائرنگ کرنیوالے 2ملزم زخمی حالت میں گرفتار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ کھنہ کی حدود میں پولیس ناکے پر فائرنگ کرنے والے دو افراد کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا۔

پولیس کے مطابق پانچ افراد دو موٹرسائیکلوں پر سوار تھے جنہیں رکنے کا اشارہ کیا گیا مگر انہوں نے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔پولیس اہلکار بلٹ پروف جیکٹس کی بدولت محفوظ رہے ،جوابی فائرنگ میں دو حملہ آور، فرزند علی اوراحد زخمی ہوئے اور موقع پر ہی گرفتار کر لیے گئے ۔ گرفتار ملزمان ڈکیتی، راہزنی اور دیگر سنگین جرائم میں پہلے سے مطلوب تھے ، انہوں نے شام کے وقت ایک شہری سے موٹرسائیکل اور موبائل فون اسلحہ کے زور پر چھینے تھے ۔تین ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

سیلاب : 28 موضع جات متاثر، 26 ہزار مکین ریسکیو

وزیر ہاؤسنگ کا مختلف شاہراہوں کا دورہ

وزیر صنعت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

سی ٹی او کا سیلاب کے پیش نظر راوی سے ملحقہ علاقوں کا دورہ

پنجاب پرانشل کوآپریٹو بینک کا ایوانیز سلوشن کے ساتھ معاہدہ

نجی سکولوں کے تعلیمی کیلنڈر اور رولز بنانے کیلئے کمیٹی تشکیل

