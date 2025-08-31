پولیس ناکے پر فائرنگ کرنیوالے 2ملزم زخمی حالت میں گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ کھنہ کی حدود میں پولیس ناکے پر فائرنگ کرنے والے دو افراد کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا۔
پولیس کے مطابق پانچ افراد دو موٹرسائیکلوں پر سوار تھے جنہیں رکنے کا اشارہ کیا گیا مگر انہوں نے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔پولیس اہلکار بلٹ پروف جیکٹس کی بدولت محفوظ رہے ،جوابی فائرنگ میں دو حملہ آور، فرزند علی اوراحد زخمی ہوئے اور موقع پر ہی گرفتار کر لیے گئے ۔ گرفتار ملزمان ڈکیتی، راہزنی اور دیگر سنگین جرائم میں پہلے سے مطلوب تھے ، انہوں نے شام کے وقت ایک شہری سے موٹرسائیکل اور موبائل فون اسلحہ کے زور پر چھینے تھے ۔تین ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔