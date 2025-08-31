اسلام آباد،سنگین جرائم میں ملوث 32 ملزم زیرحراست
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 6 اشتہاریوں سمیت 32 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کرکے 8,034 گرام ہیر وئن، 1,202 گرام آئس، 50 بوتل شراب، 9 پستول، 10 موٹرسائیکل، موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کرلیا۔
کارروائیاں تھانہ کر اچی کمپنی، تھا نہ گو لڑ ہ، تھا نہ سنگجانی، تھا نہ سبزی منڈی، تھا نہ نون، تھا نہ شمس کا لو نی، تھا نہ کھنہ، تھا نہ کورال، تھا نہ بہا رہ کہو،لو ہی بھیر اور تھا نہ شہزاد ٹاؤن پولیس ٹیموں نے کیں ۔ تھا نہ کھنہ پولیس نے 2ملزموں کو گرفتار کرکے دو چھینے گئے مو ٹر سائیکل، مو با ئل فون اور اسلحہ بر آمد کیا ۔ تھانہ لو ہی بھیر پولیس نے دو ملزموں کو گرفتار کر کے 8مسروقہ مو ٹر سائیکل بر آمد کیے۔ ملزموں کی شنا خت عرفان اللہ اور عدیل کے نام سے ہو ئی ہے۔