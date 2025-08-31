صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ، اپ گریڈ ہونیوالے 84 سکولوں کو ڈی ڈی او کوڈز جاری

  • اسلام آباد
راولپنڈی ، اپ گریڈ ہونیوالے 84 سکولوں کو ڈی ڈی او کوڈز جاری

راولپنڈی(خاور نواز راجہ)ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی طارق محمود نے ضلع راولپنڈی کے سال 2020 میں اپ گریڈ کیے گئے 84 بوائز اور گرلز ہائی سکولز کو باضابطہ طور پر ڈی ڈی او کوڈز جاری کردیئے۔

ایجو کیشن اتھارٹی کے مطابق ان سکولز کو نہ صرف براہ راست فنڈز جاری ہوں گے بلکہ دیگر سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی ۔راولپنڈی ضلع کی ساتوں تحصیلوں مری ، کوٹلی ستیاں ، کہوٹہ، گوجر خان، ٹیکسلا، کلرسیداں اور راولپنڈی میں 2020میں 84بوائز وگرلز ہائی سکولزکو اپ گریڈ کیا گیا تھا تاہم پانچ سال سے ان سکولوں کو ڈی ڈی او کوڈز جاری نہیں ہوسکے تھے جس کی وجہ سے یہ سکولز فنڈز سے محروم تھے۔

