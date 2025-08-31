راولپنڈی میں مرکزی جلوس کیلئے صفا ئی یقینی بنانیکا فیصلہ
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)جشن عید میلادالنبی ؐ اور 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس کیلئے راولپنڈی شہر کی صفائی یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
اس حوالے سے چیئرمین وزیر اعلیٰ انسپکشن ٹیم راجہ محمد حنیف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں سی ای او آر ڈبلیو ایم سی رانا ساجد صفدر، لیبر یونین کے صدر راجہ ہارون رشید و دیگر نے شرکت کی۔ راجہ حنیف نے ہدایت کی کہ عید میلادالنبیؐ کے موقع پر شہر کی صفائی کو یقینی بنایا جائے ۔ رانا ساجد صفدر نے کہا کہ شہر کی صفائی اور عوام کو سہو لت دینا ہماری اولین ترجیح ہے ۔اجلاس میں لیبر یو نین کی جانب سے یکم ستمبر کو دھرنا دینے کی پلاننگ کو فوری طور پر ایک ماہ کے لیے موخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔