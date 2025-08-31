وزیر اعلیٰ پنجاب کے تعلیم کیلئے انقلابی اقدامات، وقار النسا کالج میں تقریب
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی کے زیر اہتمام گورنمنٹ وقار النسا گرلز ڈگری کالج راولپنڈی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے۔۔۔
تعلیم کے میدان میں انقلابی اقدامات کے اعتراف میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وفاقی وزیر محمد حنیف عباسی ،ممبر قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب، ممبران پنجاب اسمبلی راجہ حنیف، ضیا اللہ شاہ، اسما ناز عباسی اور ڈائریکٹر کالجز و سیکرٹری بورڈ امجد اقبال خٹک نے شرکت کی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی طارق محمود نے چیف منسٹر کے تعلیمی انقلابی اقدامات سے شرکا کو آگاہ کیا۔