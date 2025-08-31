صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
سوشو اکنامک رجسٹری ، محکمے ڈیٹا کلیکشن یقینی بنا ئیں، اے ڈی سی آر

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری حکومت پنجاب کا ایک اہم منصوبہ ہے جس کا مقصد صوبے کے تمام گھرانوں کے سماجی و معاشی حالات کا جامع ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے۔

تمام محکمے ڈیٹا کلیکشن یقینی بنا ئیں۔ ان خیالات کااظہار پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری سے متعلق ایک اہم اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شہریار شیرازی نے کیا ۔اجلاس میں فیصلہ کیاگیاکہ اسسٹنٹ کمشنرز ضلع بھر کی مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر اعلانات کرینگے اور نمبرداروں و نمایاں شخصیات کے ذریعے عوامی آگاہی اور تعاون کو فروغ دیں گے ۔ مزید برآں وہ نمبرداروں کے رابطہ نمبر ڈسٹرکٹ منیجر اور فوکل پرسن پی ایس ای آر کو فراہم کریں گے ، یونین کونسل سیکرٹریز اپنی یونین کونسلز میں آگاہی مہم چلائیں گے۔

