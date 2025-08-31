محکمہ زراعت کا عملہ فلڈ ریلیف ریسکیو آپریشن میں حصہ لے، سیکر ٹری
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیرِ صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں اعلیٰ افسروں نے شر کت کی۔
سیکرٹری زراعت پنجاب نے کہا ہے کہ محکمہ زراعت پنجاب کی فیلڈ فارمیشنز کو سیلابی سرگرمیوں کے حوالے سے ٹاسک سونپ دئیے گئے ہیں۔ انہوں نے ہدا یت کی کہ محکمہ زراعت کا عملہ فلڈ ریلیف ، ریسکیو آپریشن میں حصہ لے ، لائیو سٹاک ڈیپارٹمنٹ کیسا تھ مل کر جانوروں کی خوراک کا انتظام کیا جائے ، غیر معمولی حالات کے پیش نظر بہترین پیشہ و رانہ صلاحیتیں بروئے کار لائی جائیں اور سیلاب کے دوران اپنی ذمہ داریاں قومی فریضہ سمجھ کر نبھائی جائیں، ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی بھرپور معاونت کی جائے۔