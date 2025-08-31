ٹیکسلا کے ثقافتی ورثہ کا تحفظ یقینی بنایا جائے، ڈی سی راولپنڈی
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ کی صدارت میں ٹیکسلا ہیری ٹیج پلان سے متعلق اجلاس ہوا جس میں ٹیکسلا میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹیکسلا تاریخی اور سیاحتی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ اس کی خوبصورتی، ماحول اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کیلئے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ڈمپرز اور ٹرالیوں کی نقل و حمل کے لئے مخصوص اوقات کار مقرر کئے جائیں، تمام ڈمپرز اور ٹرالیاں اوپر سے مکمل طور پر ڈھانپ کر چلائی جائیں، آلودگی کا باعث بننے والے ڈمپرز، ٹرالیوں کے ڈرا ئیورز کیخلاف فوری کارروائی کی جائے۔