صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکسلا کے ثقافتی ورثہ کا تحفظ یقینی بنایا جائے، ڈی سی راولپنڈی

  • اسلام آباد
ٹیکسلا کے ثقافتی ورثہ کا تحفظ یقینی بنایا جائے، ڈی سی راولپنڈی

راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ کی صدارت میں ٹیکسلا ہیری ٹیج پلان سے متعلق اجلاس ہوا جس میں ٹیکسلا میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹیکسلا تاریخی اور سیاحتی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ اس کی خوبصورتی، ماحول اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کیلئے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ڈمپرز اور ٹرالیوں کی نقل و حمل کے لئے مخصوص اوقات کار مقرر کئے جائیں، تمام ڈمپرز اور ٹرالیاں اوپر سے مکمل طور پر ڈھانپ کر چلائی جائیں، آلودگی کا باعث بننے والے ڈمپرز، ٹرالیوں کے ڈرا ئیورز کیخلاف فوری کارروائی کی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اشتہاریوں کیخلاف کریک ڈائون تیز کرنے کی ہدایت

کمشنر نے مڈھ چوک سے مڈھ رانجھا تک سڑک کا مرمتی کام کا جائزہ لیا

انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کا منصوبہ ، سندھ کی ٹیم کا دورہ بھیرہ

سیلا ب سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگانے کا فیصلہ

آ فتیں ، اﷲ تعالی سے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگی :متین احمد قریشی

سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے انتظامیہ متحرک :میاں اکرام

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل