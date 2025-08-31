صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
ناقص صفائی کی شکایات پر عملہ تبدیل کیاجا ئے، کمشنر راولپنڈی

راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا جس میں صفائی ستھرائی، نکاسی آب، ممکنہ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔

کمشنر راولپنڈی نے ہدایت دی کہ تمام ڈپٹی اور اسسٹنٹ کمشنرز فوری طور پر اپنی اپنی یونین کونسلز کے تفصیلی دورے کریں اور صفائی ستھرائی و نکاسی آب کا جائزہ لے کر کل تک جامع رپورٹ جمع کرائیں،جس یونین کونسل میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے شکایات پائی جائیں وہاں کا عملہ فوری طور پر تبدیل کیا جائے، مرکزی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ اندرون شہر گلی محلوں میں بھی صفائی کے خصوصی انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ شہروں میں وارڈ کمیٹیوں اور دیہا ت میں ویلج کمیٹیوں کو فعال، ڈمپنگ سائٹ کو جلد از جلد شہر سے باہر منتقل، تمام آبی گزرگاہوں اور چھوٹے بڑے ڈیمز کو مسلسل مانیٹر کیا جائے ، انہوں نے سول ڈیفنس، ریسکیو 1122 اور آر ڈبلیو ایم سی کو خصوصی ہدایت دی کہ تمام ندی نالوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے اور جو علاقے ممکنہ سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں وہاں کی آبادی کو بروقت محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔

