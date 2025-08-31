اسلام آباد کو اعلیٰ سیاحتی مقام بنایا جائیگا، چیئر مین سی ڈی اے
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں تفریحی اور سیاحت سے متعلق مختلف اقدامات و منصوبوں کی پیشرفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں سیاحت کو فروغ دینے کیلئے متعدد تفریحی و سیاحتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے جن میں سی ڈی اے کی نرسری کو گارڈنیا حب بنانا، تھیم پارک، اسلام آباد میں فوڈ سٹریٹ، سفاری پارک، فیری ویلز، ڈانسنگ فاؤنٹین، کرکٹ گراؤنڈز ، فٹبال گراؤنڈز کی اپ گریڈیشن شامل ہے۔ محمد علی رندھاوا نے کہا اسلام آباد کو ایک اعلیٰ سیاحتی مقام بنایا جائیگا جس کیلئے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا ئیں گے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ تمام سیاحتی منصوبوں کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کیلئے کام کی رفتار میں مزید اضافہ کیا جائے۔