  • اسلام آباد
نوشہرہ:دوطالبات نے بلیک میلنگ پرنوجوان کوقتل کردیا

نوشہرہ (نمائندہ دنیا )ہراسانی اور بلیک میلنگ سے تنگ آکر دو طالبات نے نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔۔۔

 سیرو تفریح کیلئے چارسدہ سے آنے والے 24سالہ ذیشان اللہ کو تصویر بنانے کے بہانے لڑکی نے کار سے نیچے اتارااور فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، ملزمہ سنبل اور سدرہ ساتھی قاتل سمیت فرار ہو گئی، پولیس نے مقتول ذیشان اللہ کی لاش پوسٹ مارٹم کیلئے ہسپتال منتقل کر دی۔ ہے ۔مقتول کے موبائل فون سے ملزمہ سدرہ اور سنبل کے نمبر اور تصاویر برآمدہوئی ہیں۔ بلیک میلنگ پرقتل 

 

