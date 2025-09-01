تیز رفتار گاڑی کی پولیس وین کو ٹکر، 1اہلکار شہید دوسرا زخمی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تیز رفتار گا ڑی نے تھانہ ہمک کی پولیس موبائل وین کو ٹکر مار دی جس کے نتیجہ میں کانسٹیبل تحسین شہید اور کانسٹیبل ساجد شدید زخمی ہو گئے۔
پولیس کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب پیٹر و لنگ موبائل ڈیوٹی پر تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی اس سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ملوث کار کو تحویل میں لے لیا گیا جبکہ ڈرائیور فرار ہو گیا۔ شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں اعلیٰ پولیس افسران، ساتھیوں اور مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز محمد ہارون جوئیہ اور ایس ایس پی آپریشنز محمد شعیب خان نے بعد ازاں پمز ہسپتال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے زخمی کانسٹیبل ساجد کی خیریت دریافت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہید کی میت کو تدفین کیلئے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انکے آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا ہے۔