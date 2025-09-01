خیبرپختونخوا میں تعلیمی سال 2سمسٹرز پر مشتمل ہوگا، نیا تعلیمی کیلنڈر جاری
پشاور(این این آئی)خیبرپختونخوا میں تعلیمی سال اب 2سمسٹرز پر مشتمل ہوگا،نئے تعلیمی کیلنڈر کے مطابق ابتدائی طور پر سمسٹر سسٹم کا اطلاق پرائمری سے مڈل تک کی کلاسز پر ہو گا۔ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ سمر زون میں فال سمسٹر یکم ستمبر سے 31دسمبر تک ہوگا جب کہ سمر زون میں اسپرنگ سمسٹر 16جنوری سے 31مئی تک ہوگا۔
اسی طرح ونٹر زون میں فال سمسٹر یکم اگست سے 22دسمبر تک ہوگا اور ونٹر زون میں اسپرنگ سمسٹر یکم مارچ سے 30 جون تک ہوگا۔نوٹیفکیشن کے مطابق سمر زون میں یکم جنوری سے 15 جنوری اور یکم جون سے 31 اگست تک تعطیلات ہوں گی جب کہ ونٹر زون میں یکم سے 31 جولائی اور 16 دسمبر سے 28 فروری تک تعطیلات ہوں گی۔
تعلیمی کیلنڈر