تمام کارکن، رضا کار سیلاب متاثرین کی مدد کریں، شیعہ علما کونسل
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) شیعہ علما کونسل پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی نے حالیہ بارشوں، دریاؤں میں طغیانی اور شدید سیلابی صورتحال کے بارے میں کہا ہے کہ۔۔۔
پنجاب میں سیلاب کی تباہ کار یوں نے ہزاروں افراد کو متاثر کیا ہے، تمام تنظیمی کارکنان امدادی ٹیمیں، رضاکار ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں، موجودہ صورتحال میں مل کر تمام ادارے بغیر کسی فرق کے انسانیت کی خدمت کریں اور قوم کا اس مشکل کی گھڑی میں ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حفاظتی بندوں پر عملہ 24گھنٹے تعینات کیا جائے، متاثرہ علاقوں کے عوام کو کھانا فراہم کیا جائے۔