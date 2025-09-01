صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام کارکن، رضا کار سیلاب متاثرین کی مدد کریں، شیعہ علما کونسل

  • اسلام آباد
تمام کارکن، رضا کار سیلاب متاثرین کی مدد کریں، شیعہ علما کونسل

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) شیعہ علما کونسل پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی نے حالیہ بارشوں، دریاؤں میں طغیانی اور شدید سیلابی صورتحال کے بارے میں کہا ہے کہ۔۔۔

 پنجاب میں سیلاب کی تباہ کار یوں نے ہزاروں افراد کو متاثر کیا ہے، تمام تنظیمی کارکنان امدادی ٹیمیں، رضاکار ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں، موجودہ صورتحال میں مل کر تمام ادارے بغیر کسی فرق کے انسانیت کی خدمت کریں اور قوم کا اس مشکل کی گھڑی میں ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حفاظتی بندوں پر عملہ 24گھنٹے تعینات کیا جائے، متاثرہ علاقوں کے عوام کو کھانا فراہم کیا جائے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بارشیں ، سیلاب : سبزیوں، پھلوں کے من مانے نرخ

سپیکر پنجاب اسمبلی اور ملک رشید کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

ریڈ کریسنٹ پنجاب کا سالانہ اجلاس ،گورنرنے حلف لیا

28ہزار سیلاب متاثرین وبائی امراض کاشکار،علاج جاری :وزیر صحت

صوبائی وزیر کی زیر نگرانی متاثرین کو امدادی سامان تقسیم

ایم ڈی واسا کا شہر میں بارش پر نکاسی آب کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر