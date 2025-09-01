سیلاب متاثرین کو راشن کے بجائے نقد رقم دی جائے، کے بی ایم کیئر فاؤنڈیشن
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) غیر سرکاری تنظیم کے بی ایم کیئر فاؤنڈیشن نے خیبرپختونخوا کے سیلاب متاثرین کی باعزت بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
ہر متاثرہ خاندان کی ضروریات مختلف ہیں، راشن اور دیگر پیکیجز کے بجائے ان کی نقد امداد کی جائے۔ بونیر سمیت دیگر علاقوں میں سیلاب کے باعث 236افراد جاں بحق، 128زخمی اور 32لاپتا ہیں، تقریباً 5,000مویشی ہلاک، 55,000ایکڑ سے زائد فصلیں تباہ ہوچکی ہیں جبکہ 737گھروں اور 825دکانوں کو نقصان پہنچا۔ فی خاندان 40سے 45ہزار روپے کی نقد امدادکی جائے۔