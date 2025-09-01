صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامسٹیک سیکرٹریٹ میں کورس اختتام پذیر

  • اسلام آباد
اسلام آباد (نامہ نگار) کامسٹیک اور چین کی ننگبو یونیورسٹی کے زیر اہتمام 19روزہ مشترکہ سرٹیفکیٹ کورس برائے ایپلائیڈ بائیو میڈیکل آرٹیفیشل انٹیلی جنس کامسٹیک سیکرٹریٹ میں اختتا م پذیر ہوگیا۔

کورس میں 35او آئی سی رکن ممالک سمیت دنیا کے دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے 350سے زائد شرکا نے تربیت مکمل کی۔ کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے ننگبو یونیورسٹی کے ماہرین خصوصاً اکیڈمیشن پروفیسر ڈاکٹر ژاؤ، پروفیسر ڈاکٹر لیو زنمن، پروفیسر ڈاکٹر یوزونگ چن اور ڈاکٹر وانگ کا شکریہ ادا کیا۔ 

