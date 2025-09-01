کامسٹیک سیکرٹریٹ میں کورس اختتام پذیر
اسلام آباد (نامہ نگار) کامسٹیک اور چین کی ننگبو یونیورسٹی کے زیر اہتمام 19روزہ مشترکہ سرٹیفکیٹ کورس برائے ایپلائیڈ بائیو میڈیکل آرٹیفیشل انٹیلی جنس کامسٹیک سیکرٹریٹ میں اختتا م پذیر ہوگیا۔
کورس میں 35او آئی سی رکن ممالک سمیت دنیا کے دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے 350سے زائد شرکا نے تربیت مکمل کی۔ کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے ننگبو یونیورسٹی کے ماہرین خصوصاً اکیڈمیشن پروفیسر ڈاکٹر ژاؤ، پروفیسر ڈاکٹر لیو زنمن، پروفیسر ڈاکٹر یوزونگ چن اور ڈاکٹر وانگ کا شکریہ ادا کیا۔